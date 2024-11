FC Bayern München: Die Defensive wird zu Kompanys Prunkstück – ein Kommentar

Was wurden die beiden vor allem wegen der drei Gegentreffer in Frankfurt und der vier Tore von Barcelona kritisiert? Teilweise gab es dafür auch Gründe. Kim ließ sich mehrfach zu leicht aus der Kette ziehen, Upamecano sah im Laufduell mit Omar Marmoush mehrfach nicht gut aus.

Möglich war das allerdings nur, weil die Abwehr der Bayern herausragend verteidigt hat. "Wir haben nie gesagt, dass wir nicht aus unseren Fehlern lernen. Vinni und sein Trainerstab schauen sich das intensiv an", erklärte Max Eberl nach der Partie am Donnerstag: "Wir haben vorher auch schon sehr stabil gespielt. Und wir haben zwei Innenverteidiger, die es herausragend in den letzten Wochen machen."

Einzelaktionen mussten her, um das Spiel zu entscheiden. Ein starker Leroy Sane, der von der Bank Tempo brachte und der Kopf von Jamal Musiala reichten am Ende aus, um mit 1:0 zu gewinnen.

Der FC Bayern München spielt zum vierten Mal in Serie zu Null. Die so oft gescholtene Defensive wird immer mehr zum Prunkstück von Vincent Kompany. Die Zahlen erinnern an Guardiola-Zeiten. Ein Kommentar.

In Barcelona gelang ihm das nicht. Auch weil die Spielanlage des Gegners eine andere war. Die Bayern verteidigten ihre Gegenspieler gewohnt mit Mannorientierungen und so wurde der Portugiese häufig aus dem Sechserraum gezogen – beispielsweise beim 0:1 nach wenigen Sekunden.

Joao Palhinha stabilisiert die Bayern-Abwehr

Benfica verteidigte tief, hatte vorne gar keine Spieler, um Palhinha irgendwo hinzuziehen. Im Spielaufbau blieb der Neuzugang meist tief und sicherte gemeinsam mit den Innenverteidigern ab. Manchmal positionierte er sich auch etwas höher, um bei einem Ballverlust direkt eine gute Position für das Gegenpressing zu haben.

Das entspricht seinen Stärken. Manchmal nimmt das den Bayern etwas Spieltempo, weil er anders als Joshua Kimmich oder Jamal Musiala nicht so handlungsschnell ist. Aber Palhinha macht kaum Fehler und scheint der Defensive enorm zu helfen.

Nun mag das Lob für die Defensive für manchen Kritiker zu früh kommen. VfL Bochum, Mainz 05, Union Berlin und ein sehr zurückhaltendes Benfica – die ganz großen Gegner waren dort nicht dabei, auch wenn Union sicher zu den stärkeren Teams der Liga zählt.

Doch was bringt das Aufwiegen der Gegnerqualität? Fakt ist: Viermal in Serie zu Null gab es zuletzt unter Hansi Flick in der Saison 2019/20. Es ist also mindestens ein kleiner Achtungserfolg von Kompany.

Und Fakt ist auch, dass die Bayern laut "WhoScored" aktuell im Schnitt in der Bundesliga 5,7 Abschlüsse des Gegners zulassen. Das sind fast halb so viele wie die Zweitplatzierten Freiburg und Dortmund (10,3). Bei den erwarteten Gegentoren stehen sie laut "FBref" im Moment bei 6. Der Sportclub kommt auf 8,4 und steht damit auf dem zweiten Rang. Auch in der Champions League lassen sie nur 5,5 Schüsse pro Partie zu.