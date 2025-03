Im Achtelfinale der Champions League kommt es zum Duell zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen. So verfolgt ihr das Hinspiel live im TV, Livestream und Liveticker.

Die Champions League hält für die Fußball-Fans in Deutschland einen Leckerbissen bereit! Im Achtelfinale der "Königsklasse" trifft der FC Bayern München auf Bayer Leverkusen.

Seit mehr als einem Jahr spuckt die "Werkself" dem deutschen Rekordmeister regelmäßig in die Suppe. Nun könnte das Team von Trainer Xabi Alonso den Münchnern auch noch das "Finale dahoam" wegnehmen.

Zuvor treffen die wohl beiden besten deutschen Klubs der vergangenen Monate in zwei Partien aufeinander. Auch in der Bundesliga gab es das Spiel in dieser Saison bereits zweimal. Einen Sieger gab es dabei nicht.

Während der FC Bayern das Hinspiel in der Liga dominierte (1:1), zeigte Bayer Leverkusen in der Rückrunde eine Top-Leistung, die am Ende aber nicht gekrönt wurde (0:0). Im DFB-Pokal hatten Wirtz und Co. allerdings das bessere Ende auf ihrer Seite.

Nach einer frühen Roten Karte für Bayern-Keeper Manuel Neuer gelang Leverkusen ein knapper 1:0-Sieg.

Die Generalprobe glückte beiden Teams überzeugend. Der Rekordmeister siegte nach Rückstand mit 3:1 beim VfB Stuttgart, der amtierenden Meister gewann bei Eintracht Frankfurt mit 4:1.