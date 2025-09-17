Der FC Bayern startet nach einer überzeugenden Vorstellung gegen Klub-Weltmeister FC Chelsea erfolgreich in die Champions League. Noten und Einzelkritik. Vom FC Bayern berichtet Martin Volkmar Der FC Bayern München hat zum Start der Champions League gegen den FC Chelsea einen Prestigeerfolg gefeiert. Champions League: Der Spielplan

Champions League: Die Tabelle Dank des überragenden Harry Kane gewannen die Münchner mit 3:1 (2:1) und kamen so zum 22. Auftaktsieg in Folge in der Königsklasse. ran hat die Leistungen der Bayern-Stars bewertet.

Manuel Neuer Der Kapitän überholt mit 39 Jahren und 174 Tagen Lothar Matthäus als ältesten Bayern-Spieler der Champions-League-Geschichte. Schwieriges Spiel für den Keeper: Bekommt kaum etwas aufs Tor und ist bei Palmers Treffer zum 1:2 chancenlos (28.). Kurz vor Schluss mit dem Glück des Tüchtigen, dass Palmer beim vermeintlichen 2:3 im Abseits steht. ran-Note: 3

Konrad Laimer Defensiv von Pedro Neto weit mehr gefordert als zuletzt in der Bundesliga. Klärt vor dem einschussbereiten Fernandez (7.). Ist aber auch immer wieder vorne zu finden: Erobert vor dem Elfmeterpfiff den Ball zurück und verpasst freistehend das 3:1, als er vorbei schießt (38.). Muss nach Stanisics Auswechslung links hinten verteidigen. Auch hier mit großem Aktionsradius, bereitet nach Lauf über den gesamten Platz Kanes Großchance vor (57.). ran-Note: 2

Dayot Upamecano Auch der Franzose ist von Beginn gerfordert. Geht bei den Ecken mit nach vorne und stört Eigentorschütze Chalobah vor dem 1:0. Verhindert mit dem Kopf nach Perdros Schuss das 2:2 (36.). Nach dem Wechsel ohne Tah noch mehr gefordert, hat dabei alles im Griff. ran-Note: 2

Jonathan Tah Der Nationalspieler hat Probleme gegen die wendige und schnelle Chelsea-Offensive. Foult Joao Pedro vor dem 1:2 und fehlt dann hinten. Sieht zudem für die Aktion Gelb und muss zur Pause in der Kabine bleiben. ran-Note: 4

Josip Stanisic Schweres Spiel auf seiner "falschen Seite" links hinten gegen den starken Cole Palmer, gegen den er beim ersten Gegentor zu spät kommt. Verletzt sich kurz nach der Pause bei einem Zusammenprall am Knie und muss wenig später verletzt vom Platz (51.). ran-Note: 3

Joshua Kimmich Hinten wie vorne der gewohnte Antreiber und mit großem Laufpensum, aber in der ersten Hälfte mit Licht und Schatten. Bereitet mit einem schnell ausgeführten Freistoß auf Olise das 1:0 mit vor, lässt sich vor dem 1:2 jedoch rauslocken. Nach dem Wechsel stabiler und am Ende mit einer Passquote von 95 Prozent und einer Zweikampfquote von 100 Prozent. ran-Note: 2

Aleksandar Pavlovic Der Youngster wird für seine gute Leistung beim 5:0 gegen den Hamburger SV belohnt und erhält den Vorzug vor Leon Goretzka. Viel Arbeit gegen das starke Mittelfeld der Gäste und mit kleineren Problemen im Stellungsspiel, aber insgesamt ordentlich. Nach 64 Minuten gegen Goretzka ausgewechselt. ran-Note: 3

Michael Olise Der Franzose ist wieder extrem spielfreudig und spielt den erneut ausgepfiffenen Cucurella mehrfach schwindelig. Glänzende Vorarbeit zum 1:0 und 2:0, auch sonst immer gefährlich. Schießt aber mehrfach knapp vorbei (42., 67.). Allerdings mit Ballverlust vor dem 1:2. Muss zudem nach 57 Minuten das 3:1 machen, als er völlig frei an Sanchez scheitert. ran-Note: 2

Serge Gnabry Viel unterwegs und immer anspielbar, aber mit wenigen nennenswerten Szenen. Schießt nach elf Minuten knapp vorbei. Stört dann entscheidend vor Gustos Fehlpass auf Kane vor dem 3:1. Geht nach 90 Minuten runter. ran-Note: 3

Luis Diaz Engagiert, aber lange Zeit glücklos. Bezeichnend, wie er kurz vor der Pause frei vor dem Tor an Gnabrys Flanke vorbeispringt (40.). Läuft sich auch danach immer wieder fest. Schusschance in die Arme von Sanchez (55.). Steckt aber bis zum Schluss nicht auf. ran-Note: 3

Harry Kane Topleistung des Torjägers. Reagiert nach Olises Pass blitzschnell und kann von Caicedo im Strafraum nur mit einem Foul gestoppt werden. Verwandelt den Elfmeter sicher zum 2:0 (27.). Scheitert nach einem Konter an Sanchez (57.), macht es aber sechs Minuten später besser, als er dem Chelsea-Keeper beim 3:1 keine Chance lässt. Schon sein zehntes Saisontor. In der 90. Minute ausgewechselt. ran-Note: 1

Kim Min-Jae Der Südkoraner, bisher nur 22 Minuten gegen Leipzig sowie im Pokal gegen Wehen im Einsatz, kommt zur zweiten Halbzeit für Tah. Bleibt defensiv fehlerlos. ran-Note: 3

Sacha Boey Der Rechtsverteidiger ersetzt den angeschlagenen Stanisic nach 51 Minuten und geht auf seine Stammposition, dafür muss Laimer nach links. Guter Pass auf Kane vor Olises Riesenmöglichkeit. Diesmal zudem ohne entscheidende Fehler. ran-Note: 3

Leon Goretzka Der Nationalspieler kommt nach 64 Minuten für Pavlovic. Läuft viel zu im Mittelfeld und sorgt vor allem vor der Abwehr für Ordnung. ran-Note: 3

Tom Bischof Der Neuzugang kommt in der Nachspielzeit für Gnabry in die Partie und hilft mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. ran-Note: Ohne Bewertung