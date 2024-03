FC Bayern München: Joshua Kimmich voll des Lobes für Thomas Tuchel - die Stimmen zum Lazio-Spiel 

Anzeige Der FC Bayern München zieht im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom den Kopf aus der Schlinge. Joshua Kimmich lobte seinen Cheftrainer über den grünen Klee, der sich jedoch verletzt. Die Stimmen. Für den FC Bayern München sei das Viertelfinale der Champions League immer das Minimalziel, sagte ein erleichterte Trainer Thomas Tuchel nach dem verdienten 3:0-Sieg der Bayern im Rückspiel gegen den AS Rom. Der Bayern-Coach bekam aber auch Lob und zwar von seinem gescholtenen zentralen Mittelfeldspieler, beziehungsweise Rechtsverteidiger. ran hat die Stimmen gesammelt. Joshua Kimmich über die schwierige Situation von Thomas Tuchel und seinem Team: "Auch für den Trainer ist die Situation total ungewöhnlich und dafür macht er das wirklich herausragend. Wie motiviert er da ist, auch für uns als Mannschaft. Man könnte es ja an deren Stelle (Trainerteam, Anm. d. Red.) auch anders angehen und sagen, jetzt ist es uns scheißegal. Aber, das muss man schon sagen, machen sie wirklich top." Thomas Tuchel (FC Bayern München) über seine Verletzung am Fuß: "Die Motivationsrede vor dem Spiel hat mich meinen großen Zeh gekostet, glaube ich. Ich wurde direkt versorgt, aber ich hatte keinen Mut mehr, aus dem Schuh zu gehen. Denn sonst komme ich nicht mehr rein. Ich habe irgendwo gegen getreten, nicht eine Kiste, aber so ähnlich, und habe mich dabei verletzt. Der Klassiker. Die Mannschaft weiß es noch gar nicht. Wahrscheinlich haben sie sich ein wenig gewundert, dass ich 90 Minuten gesessen bin."

Anzeige

...über den Sieg: "Es war eine sehr solide, sehr disziplinierte Leistung. Wir haben nicht den Kopf verloren. Haben viel mutiger gespielt, besseren Rhythmus gehabt. Heute haben wir es über 90 Minuten geschafft konzentriert und diszipliniert zu sein. Wir haben auch keine verrückten Sachen gemacht. Wir haben sehr diszipliniert gewartet, bis die Lücken aufgehen. Wir hatten auch ein besseres Verständnis, wann wir beschleunigen und wann wir ins Risiko gehen. Das war alles nicht so einfach. Das sah am Ende einfacher aus, als es war. Aber wir wussten, wir müssen gegen eine Sarri-Mannschaft mindestens zwei Tore schießen. Dafür haben wir es gut gemacht." ...auf die Frage, ob die Erleichterung jetzt groß ist: "Ja schon, aber für uns alle. Wir haben alle große Ziele. Das Mindestziel ist für uns alle das Viertelfinale, für mich persönlich, für die Mannschaft, für den Klub. Deswegen war das schon sehr wichtig. Ab dem Viertelfinale brauchst du auch ein bisschen Losglück. Wir müssen nachlegen. Wir können uns jetzt freuen, aber am Samstag wartet Mainz und will uns das Leben schwer machen. Wir müssen schon alleine für uns dranbleiben, um das Momentum zu behalten. Das fällt uns in dieser Saison nicht so leicht."

Harry Kane (FC Bayern München) über den Sieg: "Es war eine starke Leistung von jedem einzelnen. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz. Wie wir gespielt haben, wie wir Chancen kreiert haben. Das war großartig.



...über den feststehenden Tuchel-Abschied am Saisonende: "Natürlich ist das ungewöhnlich. Aber wir Spieler haben eine Verantwortung, nicht nur dem Trainer gegenüber, sondern auch dem Klub, dass wir in jedem Wettbewerb alles geben. Natürlich wissen wir, dass wir uns noch verbessern können, aber so eine Nacht wie heute kann die Saison verändern. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Wir müssen jetzt das Momentum nutzen." Thomas Müller (FC Bayern München): Wir sind natürlich sehr glücklich und versuchen, das Gefühl einfach zu genießen. Unabhängig davon, was gestern oder morgen in der Zeitung steht. Es fühlt sich einfach gut an. Die Mannschaft hat es sich absolut verdient und das wollen wir genießen. Alle Beteiligten sind sehr froh, wir wissen ja auch um die Wichtigkeit, dass wir heute weiter kommen." "Wir wissen, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Wir wissen aber auch, dass Lazio nicht in der besten Phase ist. Trotzdem musst du so ein Ergebnis erstmal umbiegen. Es ist jetzt hier keine Erlösung, dass wir eine ganz neue Spielkulturebene erreicht haben. Aber wir haben ein ganz wichtigen Schritt getan. Das ist allen klar."

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern endlich überzeugend: Die Noten

Der FC Bayern gehört erneut zu den besten acht Mannschaften in Europa. Die Münchner erreichen durch ein überzeugendes 3:0 (2:0) über Lazio Rom nach dem 0:1 im Hinspiel das Viertelfinale der Champions League. Die Noten und die Einzelkritik des FCB. © 2024 Getty Images Manuel Neuer

Weitgehend beschäftigungslos gegen die defensiven Gäste. Glück, dass Immobile bei der einzigen Großchance neben das Tor köpft (37.). ran-Note: 3 © 2024 imago Joshua Kimmich

Der Nationalspieler erhält trotz seiner schwachen Leistung in Freiburg wieder den Vorzug rechts hinten. Beginnt sehr engagiert und kommt viel über die rechte Flanke, allerdings finden seine Hereingaben zu selten den Mitspieler. Mit zunehmender Spielzeit und Führung spürbar sicherer. ran-Note: 3 © 2024 imago Eric Dier

Der Engländer agiert hinten kompromisslos und geht bei Standardsituationen ebenfalls mit nach vorne, sein Kopfball nach Kimmich-Flanke geht aber übers Tor (35.). ran-Note: 3 © 2024 imago Matthijs de Ligt

Starke Partie des Niederländers, der nach seiner Sperre in Freiburg wieder anstelle von Kim in die Startelf zurückkehrt. Fälscht zwar eine Flanke unglücklich ab, so dass Immobile zur Großchance kommt (37.). Ansonsten aber hinten fehlerlos und mit den meisten Pässen und Ballbesitz bei Bayern. Bereitet zudem in der Nachspielzeit mit seinem herrlichen Drehschuss das 2:0 von Müller vor. ran-Note: 2 © 2024 imago Raphael Guerreiro

Auch dank Goretzkas Rückendeckung sehr aktiv nach vorne. Leitet sowohl das 1:0 mit seiner Vorarbeit als auch das 2:0 per Ecke ein. Nur ein eigenes Tor bleibt ihm verwehrt, zielt bei seiner besten Chance knapp vorbei (59.). Macht nach 78 Minuten Platz für Davies. ran-Note: 2 © 2024 imago Aleksandar Pavlovic

Bekommt es auch aufgrund von Goretzkas Rückzug in die letzte Linie teilweise bei Lazios Gegenstößen mit sehr vielen Gegenspielern zu tun. Leistet sich zu Beginn einige unnötige Ballverluste, kommt dann aber immer besser ins Spiel. Gewinnt viele wichtige Zweikämpfe und leitet mit schönem Pass auf Müller das 1:0 ein. ran-Note: 2 © 2024 imago Leon Goretzka

Rückt bei gegnerischem Ballbesitz zurück nach links in die Abwehrkette und hat dementsprechend selten Offensivaktionen. Gibt der Hintermannschaft aber durch seine defensive Rolle merkbar Stabilität. Fast alle seine Pässe finden die Mitspieler, hat zudem die meisten Tacklings und Ballgewinne. Könnte eine Dauerlösung werden. ran-Note: 2 © 2024 imago Leroy Sane

Der Nationalspieler kehrt nach seinen Patellasehnen-Problemen ins Team zurück. Hat die erste Chance (6.), schießt aber aus guter Position direkt auf Provedel. Auch danach an vielen Angriffen beteiligt und mit etwas Pech im Abschluss. Leitet mit einem Schlenzer vom Strafraumeck, den Provedel nur abklatschen kann, das 3:0 ein. Erhält Szenenapplaus, weil er auch hinten aushilft. ran-Note: 2 © 2024 imago Thomas Müller

Wesentlich besser im Spiel als in Freiburg. Immer anspielbar, leitet den Führungstreffer per Kopf ein und ist dann ebenfalls per Kopf nach de Ligts Schuss in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:0 zur Stelle. Pech, dass er nach einem Konter nur den Außenpfosten trifft (71.). Wird nach 78 Minuten mit Standing Ovations verabschiedet. ran-Note: 2 © 2024 imago Jamal Musiala

Erneut ein starker Auftritt des Youngsters, der permanent den Ball fordert und fast immer für Gefahr sorgt. Seinen 20-Meter-Schuss entschärft Provedel, zudem schießt er zweimal aus aussichtsreicher Position vorbei (40., 55.). Nimmt nach dem 3:0 einen Gang raus. ran-Note: 2 © 2024 imago Harry Kane

Der Engländer ist viel in Bewegung und kann sich trotz der massiven Bewachung durch gleich mehrere Römer immer wieder in Szene setzen. Scheitert bei seiner ersten Chance vom Sechzehnmeterraum an Provedel (17.), zeigt dann aber beim 1:0 per Kopf und beim 3:0 per Abstauber seine Torjägerqualitäten (39., 66.). Genau dafür hat Bayern ihn geholt. ran-Note: 2 © 2024 Getty Images Alphonso Davies

Der Kanadier ersetzt Guerreiro nach 78 Minuten auf der linken Seite und hilft mit, den Sieg über die Zeit zu bringen. ran-Note: ohne Bewertung © 2024 imago Mathys Tel

Trotz seiner guten Leistung in Freiburg muss der Franzose zunächst wieder auf die Bank und darf erst nach 78 Minuten für Müller ran. Hat aber keine erwähnenswerte Szenen mehr. ran-Note: ohne Bewertung © 2024 Getty Images Konrad Laimer

Der Österreicher darf nach 89 Minuten auch noch mitspielen, als er für Sane in die Partie kommt. ran-Note: ohne Bewertung © 2024 Getty Images Serge Gnabry

Der Nationalspieler feiert in der Nachspielzeit nach langer Verletzungspause seit Anfang Dezember sein Comeback. ran-Note: ohne Bewertung © 2024 imago

...über den Zusammenhalt in der Mannschaft: "Wir waren die ganze Zeit zusammen. Wir haben nur nicht so gut Fußball gespielt und hatten nicht die Ergebnisse. Ich hab ja immer davon gesprochen, das es nicht ein kompletter Scherbenhaufen ist. Wir hatten halt auf dem Platz Probleme. Aber heute war es ganz gut." Jamal Musiala (FC Bayern München) über das Weiterkommen: "Wir wollten jetzt nicht rausfliegen. Wir wollten alles geben. Ich habe das auf dem Platz gefühlt, dass jeder 100 Prozent da war und alles gegeben hat. Jetzt rauszugehen, wäre zu früh gewesen. Das ist jetzt wirklich ein guter Step nach vorne. Es hat richtig Spaß gemacht. Wir haben schönen Fußball gespielt und Chancen kreiert. Jeder hat Spaß gehabt. Auch in der Defensivarbeit hat jeder Bock gehabt, reinzugehen. Das müssen wir einfach mitnehmen und konstanter werden." Manuel Neuer (FC Bayern München) über die große Erleichterung: "Wir hatten viel Druck vor dem Spiel. Es ist eine riesige Erleichterung für uns alle, dass wir so dominant aufgelaufen sind. Das kann man nicht erwarten, dass es so einfach funktioniert nach den Wochen und Monaten, in denen viel Kritik auf uns eingeprasselt ist. Jetzt haben wir es noch zum richtigen Zeitpunkt umgesetzt, deshalb ist uns ein Stein vom Herzen gefallen. Es war ein ganz wichtiges Spiel. Jeder wusste, worum es geht. Wir haben uns keine Fehler erlaubt, haben auch defensiv sehr gut gearbeitet. Wir hatten die richtige Positionierung auf dem Platz und haben uns dadurch das Spiel auch leicht gemacht." Herbert Hainer (Präsident FC Bayern München) über den Sieg: "Das tut uns natürlich allen gut, weil wir wussten: Wenn wir heute nicht weiterkommen, dann wäre ein mediales Gewitter über uns hereingebrochen. Und dann hätten wir uns auch selber noch stärker hinterfragen müssen. Aber die Mannschaft hat heute gezeigt, wozu sie in der Lage ist. Das tut uns gut. Jetzt sind wir in der nächsten Runde. Und jetzt konzentrieren wir uns auf Mainz. Auch in der Bundesliga ist noch einiges machbar.