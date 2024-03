Anzeige

Der FC Bayern München empfängt zum Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League Lazio Rom. So seht ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Update, 5. März, 21:55 Uhr: FCB führt zur Halbzeit vs. Rom

Der FC Bayern ist im Achtelfinal-Rückspiel gegen Lazio Rom zur Halbzeit auf Kurs und führt mit 2:0! Damit ist das 0:1 aus dem Hinspiel egalisiert und der FCB wäre weiter. Die Tuchel-Elf war von Beginn an überlegen und kam immer wieder in gefährliche Situationen, brachte zunächst aber zu wenig Bälle aufs Tor.

So hatte dann Lazios Immobile nach 37 Minuten aus dem Nichts die bis dahin beste Chance der Partie und köpfte aus kurzer Distanz rechts vorbei. Quasi im Gegenzug gingen die Bayern dann in Führung als Kane einen verunglückten Guerreiro-Schuss in einen Assist umwandelte.

In der Nachspielzeit traf dann auch noch Müller zum durchaus verdienten Zwischenstand. München spielt bisher sehr engagiert und hat sich das Resultat erarbeitet. Im zweiten Durchgang muss dann also Lazio mehr machen, um hier noch was zu reißen. Bis gleich!