Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer ist vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Lazio Rom am Mittwoch wieder ins Training eingestiegen.

Der 37-Jährige absolvierte am Dienstagvormittag wie geplant die Einheit in München, nachdem er am Montag aus Gründen der Belastungssteuerung noch gefehlt hatte. Auch Noussair Mazraoui war wieder dabei.

Trainer Thomas Tuchel muss damit in Rom (am Mittwoch ab 21 Uhr im Liveticker) auf die angeschlagenen Konrad Laimer, Alphonso Davies, Kingsley Coman und Serge Gnabry verzichten.

Neuzugang Bryan Zaragoza steht nach seiner Pause wegen eines grippalen Infekts dagegen wieder zur Verfügung. Joshua Kimmich und Dayot Upamecano waren nach Verletzungen bereits beim 0:3 in Leverkusen wieder ins Team zurückgekehrt.

Der Druck nach der Pleite in der Liga ist groß - auch auf Tuchel. Die Münchner müssen in der Königsklasse Ergebnisse liefern. Thomas Linke, Champions-League-Sieger mit den Bayern von 2021, ist jedoch überzeugt, dass der Rekordmeister die Ernüchterung von Leverkusen abschüttelt.

"Die Stärke des FC Bayern war immer, dass er nach weniger erfolgreichen Spielen ein anderes Gesicht zeigt", sagte Linke bei "Bayern-TV".