Der FC Bayern München tritt am 6. Spieltag der Champions-League-Gruppenphase bei Manchester United an. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Der FC Bayern hat nach dem vergangenen Wochenende einiges gutzumachen. Mit 1:5 gingen die Münchner in Frankfurt unter und zeigten eine der schwächsten Saisonleistungen.

"Da muss eine Reaktion folgen, da muss der Wut-Motor angehen - aber wir dürfen nicht den Kopf verlieren", forderte Thomas Müller im Anschluss, bevor er ergänzte: "Wir werden zurückschlagen und zurückkommen, aber wir haben nicht viel Zeit."

Ob diese gereicht hat, zeigt sich am Dienstagabend (12. Dezember) ab 21 Uhr. Dann geht es für den deutschen Rekordmeister am 6. Spieltag der Champions League im altehrwürdigen Old Trafford gegen Manchester United (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Anders als der FCB geht es bei den "Red Devils", die am Wochenende mit 0:3 gegen Bournemouth den Kürzeren zogen, noch um den Einzug in das Achtelfinale. Aufgrund der Konstellation in Gruppe A müssen die Engländer sogar gewinnen, um überhaupt noch eine Chance zu haben. Zudem sind sie auch vom Ausgang des Parallelspiels zwischen Kopenhagen und Galatasaray anhängig (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).

Welche Teams sich für die Runde der letzten 16 qualifizieren, könnt ihr mit unserem Champions-League-Tabellenrechner durchtippen. Alle Neuigkeiten rund um die Königsklasse gibt auf unserer Übersichtsseite.