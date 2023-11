Anzeige

Der FC Bayern München empfängt am 5. Spieltag der Champions League den FC Kopenhagen. Die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

FC Bayern vs. Kopenhagen: Die Aufstellungen

So beginnt der FC Bayern. Trainer Thomas Tuchel bringt wie erwartet Thomas Müller von Beginn an. Für ihn ist es der erste Startelf-Einsatz in dieser Saison in der Champions League. Der zuletzt formstarke Leroy Sane bekommt eine Pause und für ihn Mathys Tel eine Bewährungschance von Beginn an.

Außerdem spielt Leon Goretzka in der Innenverteidigung. Daneben absolviert Neuzugang Raphael Guerreiro seinen ersten Startelf-Einsatz für den FC Bayern. Min-Jae Kim, Noussair Mazraoui und Eric Maxim Choupo-Moting stehen nicht im Kader.

Die Münchner Aufstellung: Neuer - Laimer, Upamecano, Goretzka, Davies - Kimmich, Guerreiro - Coman, Müller, Tel - Kane. - Trainer: Tuchel