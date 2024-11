FC Bayern München vs. PSG heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt am 5. Spieltag der UEFA Champions League Paris Saint-Germain. Wo könnt ihr die Partie live sehen? Und wo gibt es einen Liveticker?

FC Bayern vs. Paris Saint-Germain heute live: Alle Infos zum Spiel in der Champions League

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain heute live: Wann und wo steigt das CL-Spiel?

FC Bayern vs. Paris Saint-Germain: So steht es im direkten Vergleich

Der FC Bayern München muss in der Champions League nach den Pleiten bei Aston Villa und in Barcelona um den direkten Einzug ins Achtelfinale bangen, hat das "Finale Dahoam" aber weiter im Visier. Nach dem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg gegen Benfica Lissabon gestaltet sich die Lage für das Team von Vincent Kompany schon ein wenig freundlicher.

Der deutsche Rekordmeister liegt aktuell auf dem 17. Rang in der Champions-League-Ligaphase, was bedeuten würde, dass das Team in die Playoffs müsste. Die Ränge sechs, sieben und acht, die allesamt für den direkten Achtelfinal-Einzug reichen würden, sind allerdings nur drei Punkte entfernt und damit sind die Bayern auf Tuchfühlung.

Klar ist allerdings auch: Sollten die Münchner gegen Paris nicht gewinnen, wird es schwierig bis unmöglich, den Sprung unter die Top 8 noch zu schaffen, selbst wenn das Restprogramm mit Shakhtar Donezk (A), Feyenoord Rotterdam (A) und Slovan Bratislava (H) nicht sonderlich schwierig ist.

Sorgen bereitet den Münchnern die Personalsituation im Mittelfeld, wo Joao Palhinha und Aleksandar Pavlovic fehlen. Trotzdem hat Kompany auch ohne das Duo noch ausreichend Optionen.