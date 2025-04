FC Bayern ohne Müller gegen Inter

Bayern Münchens Ikone Thomas Müller steht zum Auftakt seiner Abschiedstour nicht in der Startelf des Rekordmeisters. Trainer Vincent Kompany verzichtet im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstagabend gegen Inter Mailand trotz der Verletzung von Jungstar Jamal Musiala zunächst auf den 35-Jährigen. Für Müller ist bei den Bayern im Sommer nach 17 Profijahren Schluss. Die Ankündigung am Samstag hatte für reichlich Wirbel gesorgt.