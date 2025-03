Vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern am Dienstag (ab 21:00 Uhr im Liveticker) stellt sich Goretzka im Rahmen der Pressekonferenz den Fragen der Journalisten.

Und fokussierte sich darauf, sich zurück in die Mannschaft zu kämpfen. Als das gelang, gab es hin und wieder Statements, aber längst nicht so oft wie früher.

Nachdem er in der Anfangsphase der Saison beim FC Bayern sportlich gar keine Rolle mehr spielte, schwieg der Mittelfeldmann.

Das Wichtigste in Kürze

"Ich hatte immer das Gefühl, dass er mich schätzt und immer ehrlich zu mir war. Das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, an mein Spiel zu glauben. Er hat mich bestärkt."

+++ 10. März, 19:03 Uhr: Goretzka über mentale Belastung +++

Wie ist er mit seiner Situation mental umgegangen? "Es ist eine Frage der Einordnung. Ich habe versucht, mich darauf zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann. Und das war, mich körperlich in eine gute Verfassung zu bringen. Und zu schauen, dass man die Dinge nicht zu nah an sich heranlässt und seinen Job macht. Ich weiß, dass ich einer Mannschaft immer helfen kann. Darauf sollte man sich fokussieren und ich bin ein gutes Beispiel dafür, dass sich das lohnen kann."