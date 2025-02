Mit 2:1 besiegt der FC Bayern München in der Champions League Celtic Glasgow. Mit Raphael Guerreiro fällt jedoch ein Spieler deutlich ab. Ein Kommentar.

Von Justin Kraft

"Es war ein gutes Spiel für den Teamspirit", sagte Joshua Kimmich nach dem am Ende doch noch etwas zu knappen 2:1-Sieg bei Celtic Glasgow. Tatsächlich zeigte der FC Bayern München über weite Strecken eine seiner besseren Auswärtsleistungen in der Champions League.

Kontrolliert, weitestgehend fehlerfrei und am Ende auch mit der nötigen Effizienz vorm Tor, um rund um die Halbzeitpause mit 2:0 in Führung zu gehen. Dass man am Ende nochmal wackelte, muss sicher aufgearbeitet werden, trübt aber nicht den Erfolg.

Und doch muss sich Vincent Kompany vor allem auf einer Position große Gedanken machen, bevor es am Wochenende in der Bundesliga zum Auswärtsspiel bei Bayer Leverkusen geht.

Raphael Guerreiro steckt in einer großen Formkrise, war bis zu seiner Auswechslung in der 78. Minute ein großer Unruheherd. Und obwohl der Treffer von Celtic fiel, als er nicht mehr auf dem Rasen stand, hatte er riesigen Anteil daran, dass die Schotten nochmal einen Weg in die Partie fanden.