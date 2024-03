FC Bayern: Thomas Tuchel erklärt ausbleibenden Jubel - die Stimmen zum Lazio-Spiel 

...über den Sieg: "Es war eine sehr solide, sehr disziplinierte Leistung. Wir haben nicht den Kopf verloren. Haben viel mutiger gespielt, besseren Rhythmus gehabt. Heute haben wir es über 90 Minuten geschafft konzentriert und diszipliniert zu sein. Wir haben auch keine verrückten Sachen gemacht. Wir haben sehr diszipliniert gewartet, bis die Lücken aufgehen. Wir hatten auch ein besseres Verständnis, wann wir beschleunigen und wann wir ins Risiko gehen. Das war alles nicht so einfach. Das sah am Ende einfacher aus, als es war. Aber wir wussten, wir müssen gegen eine Sarri-Mannschaft mindestens zwei Tore schießen. Dafür haben wir es gut gemacht."

Thomas Tuchel (FC Bayern München) über seine Verletzung am Fuß: "Die Motivationsrede vor dem Spiel hat mich meinen großen Zeh gekostet, glaube ich. Ich wurde direkt versorgt, aber ich hatte keinen Mut mehr, aus dem Schuh zu gehen. Denn sonst komme ich nicht mehr rein. Ich habe irgendwo gegen getreten, nicht eine Kiste, aber so ähnlich, und habe mich dabei verletzt. Der Klassiker. Die Mannschaft weiß es noch gar nicht. Wahrscheinlich haben sie sich ein wenig gewundert, dass ich 90 Minuten gesessen bin."

Thomas Müller freute sich über einen ganz wichtigen Schritt, sah aber trotzdem keine "neue Spielkulturebene". Und Doppeltorschütze Harry Kane glaubt nach dem Weiterkommen jetzt an den großen Erfolg. "So eine Nacht kann eine ganze Saison verändern." Die Stimmen im Überblick.

...auf die Frage, ob die Erleichterung jetzt groß ist: "Ja schon, aber für uns alle. Wir haben alle große Ziele. Das Mindestziel ist für uns alle das Viertelfinale, für mich persönlich, für die Mannschaft, für den Klub. Deswegen war das schon sehr wichtig. Ab dem Viertelfinale brauchst du auch ein bisschen Losglück. Wir müssen nachlegen. Wir können uns jetzt freuen, aber am Samstag wartet Mainz und will uns das Leben schwer machen. Wir müssen schon alleine für uns dranbleiben, um das Momentum zu behalten. Das fällt uns in dieser Saison nicht so leicht."

Harry Kane (FC Bayern München) über den Sieg: "Es war eine starke Leistung von jedem einzelnen. Wir hatten eine gute Energie auf dem Platz. Wie wir gespielt haben, wie wir Chancen kreiert haben. Das war großartig.



...über den feststehenden Tuchel-Abschied am Saisonende: "Natürlich ist das ungewöhnlich. Aber wir Spieler haben eine Verantwortung, nicht nur dem Trainer gegenüber, sondern auch dem Klub, dass wir in jedem Wettbewerb alles geben. Natürlich wissen wir, dass wir uns noch verbessern können, aber so eine Nacht wie heute kann die Saison verändern. Ich bin wirklich stolz auf die Jungs. Wir müssen jetzt das Momentum nutzen."

Thomas Müller (FC Bayern München): Wir sind natürlich sehr glücklich und versuchen, das Gefühl einfach zu genießen. Unabhängig davon, was gestern oder morgen in der Zeitung steht. Es fühlt sich einfach gut an. Die Mannschaft hat es sich absolut verdient und das wollen wir genießen. Alle Beteiligten sind sehr froh, wir wissen ja auch um die Wichtigkeit, dass wir heute weiter kommen."

"Wir wissen, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Wir wissen aber auch, dass Lazio nicht in der besten Phase ist. Trotzdem musst du so ein Ergebnis erstmal umbiegen. Es ist jetzt hier keine Erlösung, dass wir eine ganz neue Spielkulturebene erreicht haben. Aber wir haben ein ganz wichtigen Schritt getan. Das ist allen klar."