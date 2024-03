FC Bayern vor Achtelfinale: Zahlen und Fakten

Anzeige

Der FC Bayern muss am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Lazio Rom ein 0:1 aus dem Hinspiel drehen. Der SID stellt vor der Partie einige statistische Informationen zusammen:

AUS: Die Münchner sind in der Champions League seit der ersten Teilnahme 1994 insgesamt viermal im Achtelfinale gescheitert: 2019 gegen den FC Liverpool (0:0/1:3), 2011 gegen Inter Mailand (1:0/2:3), 2006 gegen AC Mailand (1:1/1:4) und 2004 gegen Real Madrid (1:1/0:1). Dazu kam das bislang einmalige Aus in der Gruppenphase 2002/03. 21-mal standen die Bayern in der Königsklasse mindestens im Viertelfinale.

HEIMSTÄRKE: Der FC Bayern hat keines seiner letzten 13 Heimspiele in der Champions League verloren (10 Siege, 3 Remis). Von den 22 Königsklassenpartien in München seit Beginn der Saison 2019/20 gewannen die Bayern 18, bei drei Unentschieden und lediglich einer Niederlage. Die gab es am 7. April 2021 beim 2:3 gegen Paris St. Germain im Viertelfinale (Rückspiel 1:0).

AUSWÄRTSSCHWÄCHE: Lazio Rom gewann nur eines der vergangenen zwölf Auswärtsspiele in der Champions League (4 Remis, 7 Niederlagen). Zuletzt gab es zwei Auswärtsniederlagen in Folge in der Königsklasse für die Italiener.

REKORD: Bayern-Torwart Manuel Neuer steht vor seinem 114. Champions-League-Spiel mit dem FC Bayern. Unter den Torhütern hat einzig Iker Casillas mehr Partien in der Königsklasse für einen Verein bestritten (150 für Real Madrid). Neuer könnte einen anderen Rekord des Spaniers allerdings einstellen: Sollte es dem 36-Jährigen gelingen, zu null zu spielen, wäre das seine 57. "weiße Weste" in der Königsklasse (im 136. CL-Spiel), nur Casillas gelangen ebenso viele (in 177 Spielen).