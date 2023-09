Anzeige

Der FC Bayern München trifft zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League auf Manchester United. Wer überträgt das Topspiel heute live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Für Bayern München beginnt die Champions-League-Saison 2023/24 mit einem Topduell gegen einen anderen Ex-Sieger der Königsklasse.

Am Mittwochabend bekommen es die Münchner in der Allianz Arena mit Manchester United zu tun, es ist eine Neuauflage des legendären Champions-League-Endspiels von 1999, das United durch zwei späte Tore in Barcelona mit 2:1 gewann.

Heute sind die Vorzeichen allerdings etwas andere. Der FC Bayern gehört zu den besten Teams Europas und das seit vielen Jahren. Manchester United hat hingegen in den zurückliegenden Jahren etwas an Boden auf Europas Elite verloren. Selbst in der Premier League hinkt die Mannschaft von Coach Erik ten Hag hinterher.

Nachdem die "Red Devils" zuletzt in der Premier League zuhause gegen Underdog Brighton mit 1:3 verloren haben, liegt der frühere Serienmeister nach fünf Spieltagen nur auf Platz 13. Zudem sorgte zuletzt die Suspendierung des Ex-Dortmunders Jadon Sancho für ordentlich Aufsehen in Manchester.

Daher fällt am Mittwochabend in München wohl recht deutlich den Bayern die Favoritenrolle zu, obwohl die Elf von Coach Thomas Tuchel zuletzt in der Bundesliga im Topduell gegen Leverkusen auch nur zu einem 2:2-Unentschieden kam. Dabei verspielte der amtierende Meister zwei Mal eine Führung.