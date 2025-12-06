FC Bayern vs. Sporting Lissabon heute live: Wer überträgt die Champions League im TV und Livestream?

Am 6. Spieltag der Champions League empfängt der FC Bayern München die Gäste von Sporting Lissabon in der Allianz-Arena. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Den FC Bayern München erwartet in der Champions League die nächste schwere Herausforderung. Mit Sporting Lissabon trifft der deutsche Rekordmeister am 6. Spieltag zum dritten Mal hintereinander auf ein Top-8 Team.

Nachdem sich die Münchner noch eindrucksvoll bei Paris St. Germain in Unterzahl durchsetzten, gab es am vorigen Spieltag beim FC Arsenal die wettbewerbsübergreifend erste Niederlage der Saison.

Einen Erfolg gab es in der Champions League trotzdem für den FC Bayern. Der Einspruch gegen die Drei-Spiele-Sperre gegen Luis Diaz war erfolgreich. Damit darf der Kolumbianer nach dem Spiel gegen Lissabon wieder mitwirken.