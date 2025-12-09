- Anzeige -
- Anzeige -
Champions League

FC Bayern vs. Sporting: Stimmen zum Spiel - Kompany "tadelt" Karl: "Wenn ich total ehrlich bin ..."

  • Aktualisiert: 09.12.2025
  • 22:24 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern hat nach zwischenzeitlichem Rückstand gegen Sporting Lissabon noch mit 3:1 (0:0) gewonnen. ran zeigt die Stimmen zum Spiel.

Für den FC Bayern München gab es am Dienstagabend den nächsten Sieg in der Champions League. Die Münchner bezwangen den portugiesischen Topklub Sporting Lissabon trotz eines zwischenzeitlichen Rückstandes noch mit 3:1 (0:0).

Nach dem Heimerfolg der Münchner, die von Coach Vincent Kompany stark durchrotiert wurden, "tadelte" der Belgier Jungstar Lennart Karl, der das Tor zum 2:1 für den FCB erzielte.

ran zeigt die Stimmen zum Spiel. (Quelle: DAZN)

Serge Gnabry (FC Bayern München): "Wir sind sehr froh über den heutigen Sieg, denn es war ein sehr schwieriges Spiel. Sporting hat echt guten Fußball gespielt und es uns nicht leicht gemacht. Bei meinem Tor gibt es Credits für den Standards-Coach, dass ich da hinten so frei zum Ball komme. Es war davor auch ein super Block von Harry Kane. Das war eine Super-Variante heute. Das Tor heute hat geholfen und ich werde intern mal melden, dass ich da künftig öfter stehen sollte."

- Anzeige -
- Anzeige -

Das Wichtigste zur Champions League in Kürze

  • Spielplan

  • Tabelle

- Anzeige -

Lennart Karl (FC Bayern München): "Es war ein intensives Spiel, in dem wir uns viele Chancen erarbeitet haben. Zum Glück haben wir noch drei Tore in der zweiten Halbzeit gemacht, wir hatten schon im ersten Durchgang Chancen, um ein, zwei Treffer zu erzielen. Mit 17 Jahren in der Champions League zu spielen, ist für mich schon etwas sehr Besonderes. Ich bin stolz auf mich, auf die Mannschaft. Ich habe in letzter Zeit viel meinen rechten Fuß trainiert, das hat sich bei meinem Tor bezahlt gemacht. Der Schuss war dann auch noch leicht abgefälscht, deswegen war es für den Torwart auch nicht einfach, den Ball noch zu halten."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München): "Sporting war ein schwieriger Gegner. Sie sind nicht umsonst in den Top 8 der Champions League. Wir sind auch ruhig geblieben nach dem Rückstand, obwohl unsere ersten zehn Minuten in der zweiten Halbzeit gar nicht gut waren. Dann haben wir aus unserem Pressing viele Chancen bekommen, ab da war unsere zweite Halbzeit ganz stabil."

- Anzeige -

VIDEO: Dreesen mit Fan-Kritik nach Pyro-Show

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) über das Comeback von Alphonso Davies: "Ich wollte heute nicht, dass er gleich den Druck verspürt, uns irgendwie wieder ins Spiel reinbringen zu müssen. Der Spielstand hat dann am Ende gepasst und ich hatte das Gefühl, er kann uns noch helfen. Natürlich sind wir froh, dass er jetzt wieder zurück ist. Es hat neun Monate gedauert und das sind gute Momente für uns. Das sind die wichtigen Geschichten. Wenn man neun Monate weg ist, dann genießt man jedes Spiel und jeden Sieg noch mehr. Das brauchen wir."

Vincent Kompany (Trainer FC Bayern München) über Lennart Karl: "Wenn ich total ehrlich bin, dann muss ich sagen, dass er schon bessere Spiele für uns gemacht hat. Aber irgendwie hat er immer seine vier, fünf Aktionen – das ist auch eine Stärke. Dann brauchst du gar nicht immer der beste Spieler auf dem Platz zu sein, aber bekommst deine Momente. Dann killt er einfach und das ist wichtig."

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Bayern - Dayot Upamecano crasht Tah-Interview: "Geiles Tor"

Morten Hjulmand (Sporting Lissabon): "In den ersten 65. Minuten haben wir mit unserem Plan und unserer Taktik das perfekte Spiel geliefert. Danach haben wir das erste Tor kassiert, dadurch kam das Publikum auf, wir kamen danach nicht mehr wirklich raus aus dem Chaos, das die Bayern mit ihrem Spiel verursachten. Dadurch haben wir das nächste Gegentor kassiert. Am Ende war es ein verdienter Sieg für die Münchner."

News und Videos zur Champions League
09.12.2025, xjrdrx, Fussball UEFA Champions League, FC Bayern Muenchen - Sporting Lissabon v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 2:1 durch Lennart Karl (FC Bayern Muenchen) ...
News

Kommentar: So wird Karl zum Problem für Musiala

  • 09.12.2025
  • 23:52 Uhr
Lennart Karl
News

Netzreaktionen zum Bayern-Sieg: "Karl ist nicht von dieser Welt"

  • 09.12.2025
  • 23:50 Uhr
FC Bayern Fans
News

Pyro-Show: Bayern-Boss rechnet mit Fan-Ausschluss

  • 09.12.2025
  • 23:45 Uhr
Dortmund, Deutschland 25. November 2025: Champions League - 2025 2026 - Borussia Dortmund vs. FC Villarreal Im Bild: Mannschaftsfoto der Startelf von Borussia Dortmund Signal Iduna Park Nordrhein W...
News

Borussia Dortmund vs. FK Bodö/Glimt heute live: Champions League im TV, Stream und im Ticker

  • 09.12.2025
  • 23:43 Uhr
Wirtz
News

Liverpool jubelt in Mailand - Gala verliert in Monaco

  • 09.12.2025
  • 23:15 Uhr
SGE Barca
News

Knauff-Tor reicht nicht: Barca ringt Frankfurt nieder

  • 09.12.2025
  • 23:11 Uhr
Kane Karl
News

Bayern-Noten: Youngster sticht heraus, Kane fällt ab

  • 09.12.2025
  • 22:40 Uhr
Dreesen hofft auf eine erneute Bewertung
News

Dreesen erwartet Teilausschluss der Fans nach Pyro-Show

  • 09.12.2025
  • 21:57 Uhr
Joao Simoes Sporting Lissabon SCP (52) rettet vor Lennart Karl Bayern Muenchen FCB (42) FC Bayern Muenchen FCB vs Sporting Lissabon SCP Spieltag 6 09.12.2025 DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHO...
News

Besser als Mbappe: Karl stellt CL-Rekord auf

  • 09.12.2025
  • 21:54 Uhr
26.11.2025, xjhx, Fussball UEFA Champions League, Eintracht Frankfurt - Atalanta Bergamo v.l. Teamfoto Eintracht Stadionansicht Innenraum, Rasen Frankfurt am Main *** 26 11 2025, xjhx, Football UEF...
News

FC Barcelona vs. Eintracht Frankfurt heute live: Champions League im TV, Stream und im Liveticker - Ergebnis 2:1

  • 09.12.2025
  • 21:52 Uhr