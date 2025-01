Borussia Dortmund reist am 7. Spieltag der Champions League zum FC Bologna. Wer zeigt das Spiel im TV? Wo gibt's einen Livestream und Liveticker? Alle Infos zur Übertragung.

Update, 21.01., 19:55 Uhr: BVB-Aufstellung in Bologna da

Für Borussia Dortmund läuft es in der Champions League aktuell gut, nach sechs von acht Partien ist die direkte Qualifikation für das Achtelfinale im Bereich des Möglichen.

Aktuell steht der BVB bei zwölf Zählern und damit auf dem neunten Tabellenplatz. Lediglich den spanischen Spitzenklubs Real Madrid (2:5) und FC Barcelona (2:3) war man unterlegen.

Am 7. Spieltag geht es nun gegen den italienischen Vertreter FC Bologna. Bislang ist der Serie-A-Klub noch ohne Königsklassen-Sieg, zwei Remis stehen vier Niederlagen gegenüber.

Das Erreichen der Playoffs ist für den aktuellen 33. der CL-Tabelle nur noch rein rechnerisch möglich, es droht das Aus in der Ligaphase. Der BVB hat seine Playoff-Teilnahme hingegen schon fast sicher, ein Dreier fehlt Kapitän Emre Can und Co. noch.

Ob der gegen Bologna gelingt, zeigt sich am Dienstagabend (21. Januar) - und so seid ihr live in TV, Stream und Ticker dabei.