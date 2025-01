Feyenoord Rotterdam vs. FC Bayern heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

Der FC Bayern ist am 7. Spieltag der Champions League in Rotterdam zu Gast und trifft dort auf Feyenoord. So verfolgt ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker.

Der FC Bayern hat in der Champions League das Achtelfinale fest im Visier.

Aktuell steht das Team von Trainer Vincent Kompany zwar nur auf dem zehnten Tabellenplatz und müsste in den Playoffs ran, zwei Siege in den ausstehenden Spielen dürften aber für die Top 8 reichen.

Sowohl am 7. Spieltag gegen Feyenoord Rotterdam als auch eine Woche später gegen Slovan Bratislava sind drei Punkte Pflicht, in beide Partien geht der FCB als klarer Favorit.

Unterschätzt werden sollten die Niederländer aber keinesfalls. Feyenoord schlägt sich gut, so gelang unter anderem ein Sieg gegen SL Benfica sowie ein furioses 3:3 gegen den kriselnden englischen Spitzenklub Manchester City.

Mit zehn Punkten nach sechs Spielen sind die Playoffs absolut denkbar, zumal auch am finalen Spieltag gegen Lille etwas drin sein sollte. Zuvor steht aber erstmal das Duell mit dem deutschen Rekordmeister an - und so seid ihr live im TV, Stream und Ticker dabei.