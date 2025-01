Der FC Bayern München muss am Mittwochabend eine bittere 0:3-Niederlage bei Feyenoord Rotterdam einstecken. Für die Münchner wird es nun enorm schwierig, direkt das Achtelfinale zu erreichen. Die Pressestimmen zum denkwürdigen Abend.

Zahlreiche Torchancen hatten die Bayern, wie schon des Öfteren in der laufenden Saison ließen sie diese aber liegen. Am Ende stand ein bitteres 0:3 bei Feyenoord Rotterdam auch aufgrund von vielen einfachen Fehlern in der Verteidigung.

In der kommenden Woche trifft das Team von Vincent Kompany in der Allianz Arena auf Bratislava. Ein hoher Sieg würde in der Theorie noch reichen, um in die Top 8 und damit direkt ins Achtelfinale zu kommen, dies gilt aber als enorm unwahrscheinlich.

Wie so häufig beim deutschen Rekordmeister steht das Team nach solch einer klaren Niederlage schnell in der Kritik. Auch diesmal.

ran hat die Pressestimmen nach dem Debakel.