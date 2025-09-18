Freund schwärmt von Kane: "Ganz, ganz selten"

Nach der nächsten Gala von Harry Kane kam Bayern Münchens Sportdirektor Christoph Freund kaum noch aus dem Schwärmen heraus. "Weltweit gibt es ganz, ganz selten so einen Spieler", sagte Freund nach dem 3:1 (2:1)-Sieg des deutschen Rekordmeisters zum Auftakt in der Champions League gegen den Klub-Weltmeister FC Chelsea: "Das ist nicht normal, wie oft er immer wieder trifft."

Gegen die Londoner erzielte Kane wieder einmal einen Doppelpack, führte damit die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany zum wichtigen Erfolg. Doch Freund lobte nicht nur den offensiven Output seines Torjägers. "Was mich extrem beeindruckt, ist, wie er für die Mannschaft arbeitet, hinten, vorne", sagte der Sportdirektor: "Er ist extrem fleißig, ein absoluter Teamplayer."

Und so war es auch dank Kane ein gelungener Abend für die Bayern, die weiter unaufhaltsam die Erfolgswelle reiten. "Wir haben einen super Saisonstart gehabt, das fühlt sich gut an", sagte Freund: "Aber es geht schon am Samstag weiter." Dann wartet in der Bundesliga die TSG Hoffenheim.