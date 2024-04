Gutes Omen: Makkelie pfeift Bayern

Anzeige

Gutes Omen für den FC Bayern: Der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie wird das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Arsenal leiten. Das gab die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Montag bekannt.

Für Makkelie ist es das fünfte Spiel in der Königsklasse mit Münchner Beteiligung - in allen vier bisherigen Begegnungen ging der deutsche Rekordmeister als Sieger vom Platz, immer in der Gruppenphase. Im Oktober 2017 bei Celtic Glasgow (2:1), im Oktober 2019 bei Olympiakos Piräus (3:2), im November 2020 bei RB Salzburg (6:2) und im September 2022 gegen den FC Barcelona (2:0).

Bayern-Rivale Borussia Dortmund dagegen machte in der vergangenen Saison schlechte Erfahrungen mit dem 41 Jahre alten Polizisten, der seit 2011 FIFA-Schiedsrichter ist. Beim Achtelfinal-Aus gegen den FC Chelsea fühlte sich der BVB verpfiffen. Berater Matthias Sammer bezeichnete Makkelie als "sehr, sehr arroganten Menschen", BVB-Boss Hans-Joachim Watzke sagte dem SID: "Man hatte immer das schlechte Gefühl, dass er der wichtigste Mann auf dem Platz sein wollte."

Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann echauffierte sich einst über den Niederländer, den er für die 0:1-Niederlage in der Champions League mit RB Leipzig in der Vorrunde 2020/2021 bei Paris St. Germain verantwortlich machte. "Der Elfmeter war ein Witz", schimpfte Nagelsmann über den Siegtreffer für PSG durch Neymar, Marcel Sabitzer hatte Angel Di Maria zuvor gar nicht berührt. "So etwas auf Champions-League-Niveau, das ist schon echt traurig", meinte Nagelsmann.

Auch für die DFB-Auswahl ist Makkelie kein Unbekannter: Er leitete sechs Partien der Nationalmannschaft, darunter das WM-Vorrundenspiel 2022 gegen Spanien (1:1) und das 0:2 im EM-Achtelfinale 2021 gegen England.