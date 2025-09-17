Kane lobt Jackson: "Großartig geschlagen"

Bayern Münchens Topstar Harry Kane hat seinen neuen Sturmkollegen Nicolas Jackson in den höchsten Tönen gelobt. "Bisher hat er sich großartig geschlagen", sagte der Engländer vor dem Champions-League-Auftakt gegen Jacksons Ex-Klub FC Chelsea am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN): "Körperlich ist er sehr stark und schnell. Wenn er morgen spielt, wird er darauf brennen zu beeindrucken."

Gleichzeitig wolle er Jackson, den die Bayern am letzten Tag des Transferfensters von den Londonern ausgeliehen hatten, "nicht zu früh unter Druck setzen", betonte Kane: "Er weiß, dass er sich in die Mannschaft und unsere Spielweise einarbeiten muss, und ich kann nur sagen, dass er bisher eine großartige Einstellung gezeigt hat und die Bereitschaft zu lernen das Wichtigste ist."

Am Samstag hatte Jackson beim 5:0 der Münchner gegen den Hamburger SV als Joker sein Debüt gegeben, einen möglichen Startelfeinsatz gegen seinen Ex-Verein ließ Trainer Vincent Kompany offen. "Es wird sicherlich ein besonderes Spiel für ihn werden, daran besteht kein Zweifel", sagte der Belgier aber. Laut Kane werde Jackson bei einem Einsatz "darauf brennen, sein erstes Tor für Bayern München zu schießen."

Auch Kompany hat hohe Erwartungen an den 24-jährigen Senegalesen. "Mein Wunsch ist, dass er viele Tore für uns macht. Ich glaube, dass er das auch erreicht", sagte der Bayern-Coach: "Aber Druck bekommt er von mir nicht. Wir haben eine gute Gruppe, und er muss ein Teil davon sein. Dann kann er uns sehr viel helfen."