Leverkusen: Tapsoba fit für Bayern, Andrich fällt aus

Bayer Leverkusen kann im Champions-League-Duell mit Fußball-Rekordmeister Bayern München wieder auf den zuletzt angeschlagenen Stammverteidiger Edmond Tapsoba setzen. Der 26-Jährige absolvierte am Dienstag das Abschlusstraining des Double-Gewinners in Leverkusen. Nationalspieler Robert Andrich fällt Medienberichten zufolge hingegen krankheitsbedingt für das Achtelfinal-Hinspiel in München am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) aus.