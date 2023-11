Champions League live auf Amazon Prime: Diese Partien laufen im exklusiven Livestream

Anzeige

Auch in der Saison 2023/24 zeigt der Streamingdienst Amazon Prime Video wieder ausgewählte Spiele der Champions League live. Wann laufen welche Partien der Gruppenphase im Livestream?

Die Champions League ist zurück. Nachdem die Bundesliga bereits im August wieder in die neue Saison startete, folgte nun auch die Königsklasse. Am 19. September war es so weit, um 18:45 Uhr wurden die ersten zwei CL-Partien der Spielzeit angepfiffen.

RB Leipzig gelang zum Auftakt ein 3:1-Erfolg bei Young Boys Bern, im Parallelspiel trennten sich die AC Mailand und Newcastle United mit 0:0.

Mit Milan und Newcastle bekommt es auch der BVB zu tun, zudem befindet sich noch Paris Saint-Germain in der Staffel - vermutlich eine der härtesten und ausgeglichensten CL-Gruppen der vergangenen Jahre. Mit dem FC Bayern München und Debütant Union Berlin sind zudem zwei weitere deutsche Vereine am Start.

Einen Großteil der Spiele könnt ihr bei DAZN im Pay-TV und Livestream verfolgen, ausgewählte Partien überträgt allerdings Amazon Prime Video. Welche das sind und wann diese stattfinden, hat ran zusammengefasst.

