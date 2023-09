Champions League 2023/24 live: TV-Übertragungen, Livestream, Liveticker, Gruppen und Spiele

Anzeige Die Champions-League-Saison 2023/24 steht in den Startlöchern. Auf wen treffen die deutschen Teams um den FC Bayern und Borussia Dortmund in ihren Gruppen? Wann ist der 1. Spieltag? Wer überträgt live? Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte sich Manchester City zum Champions-League-Sieger krönen, in einem spannenden Finale setzte sich das Team von Trainer Pep Guardiola im Juni mit 1:0 gegen Inter Mailand durch. In der neuen CL-Spielzeit dürften die europäischen Schwergewichte um Rekordsieger Real Madrid, den FC Barcelona, den FC Bayern und Paris Saint-Germain alles dafür geben, den "Citizens" die Titelverteidigung unmöglich zu machen. Bevor es aber im Juni 2024 zum Endspiel in London kommt, muss zunächst die Gruppenphase überstanden werden. Während der FC Bayern eine machbare Staffel erwischte, bekam Borussia Dortmund eine der möglicherweise härtesten Gruppen der CL-Historie zugelost. Wo ihr die Champions League live verfolgen könnt, wann die Gruppenspiele und die K.o.-Runden ausgetragen werden und wer die Top-Favoriten auf den Titel sind, fasst ran für euch zusammen. Ihr wollte keine Neuigkeiten zur Königsklasse verpassen? Checkt unsere Champions-League-Seite aus und bleibt stets informiert. Falls ihr selbst herausfinden wollt, welches Team am Ende den Henkelpott in die Höhe streckt, werft einen Blick auf unseren Tabellenrechner und tippt alle Partien durch.

Anzeige

Champions League 2023/24 live: Wie sehen die einzelnen Gruppen aus? Die CL-Auslosung wurde am 31. August durchgeführt und ergab folgende Staffeln: Gruppe A: FC Bayern München, Manchester United, FC Kopenhagen, Galatasaray Istanbul

Gruppe B: FC Sevilla, Arsenal London, PSV Eindhoven, RC Lens

Gruppe C: SSC Neapel, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlin

Gruppe D: SL Benfica, Inter Mailand, RB Salzburg, Real Sociedad San Sebastian

Gruppe E: Feyenoord Rotterdam, Atletico Madrid, Lazio Rom, Celtic Glasgow

Gruppe F: Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, AC Mailand, Newcastle United

Gruppe G: Manchester City, RB Leipzig, Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern

Gruppe H: FC Barcelona, FC Porto, Schachtar Donezk, Royal Antwerpen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Champions League 2023/24 live: Wann stehen die Spieltage in der Gruppenphase an? Die Gruppenphase startet im September und endet Mitte Dezember. Nachfolgend seht ihr die Termine für die einzelnen Spieltage. 1. Spieltag: 19./20. September

2. Spieltag: 3./4. Oktober

3. Spieltag: 24./25. Oktober

4. Spieltag: 7./8. November

5. Spieltag: 28./29. November

6. Spieltag: 12./13. Dezember

Champions League 2023/24 live: Gegen wen spielen der FC Bayern, BVB, Leipzig und Union Berlin am 1. Spieltag? Der FC Bayern bekommt es am 1. Spieltag direkt mit dem härtesten Gruppengegner Manchester United zu tun, Union Berlin feiert seine Champions-League-Premiere bei Real Madrid. Für RB Leipzig startete die CL-Saison in Bern, der BVB gastierte in der französischen Hauptstadt. Dienstag, 19. September, 18:45 Uhr: Young Boys Bern - RB Leipzig - 1:3 ( zum Spielbericht

Dienstag, 19. September, 21 Uhr: Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund - 2:0 ( zum Spielbericht

Mittwoch, 20. September, 18:45 Uhr: Real Madrid - Union Berlin 1:0 ( zum Spielbericht

Mittwoch, 20. September, 21 Uhr: FC Bayern München - Manchester United 4:3 ( zum Spielbericht

Anzeige

Anzeige Champions League 2023/24 live: Wer überträgt die Königsklasse im TV und Livestream? Eine Partie pro Spieltag mit deutscher Beteiligung läuft dienstags beim Streamingdienst Amazon Prime Video, die restlichen Begegnungen überträgt DAZN im Pay-TV und Livestream.

Champions League 2023/24 live: Wo finde ich einen Liveticker zu den Spielen des FC Bayern, BVB und Co.? Liveticker zu allen Begegnungen - unabhängig von der Beteiligung deutscher Vereine - findet ihr auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Finden mehrere Partien zeitgleich statt, bekommt ihr Informationen zu allen Begegnungen nahezu in Echtzeit in unserer Live-Konferenz.

Champions League 2023/24 live: Wie stehen die Chancen der deutschen Vereine? Für den FC Bayern ist das Weiterkommen nahezu verpflichtend, in Staffel A sind die Münchner die Nummer eins. Auch RB Leipzig sollte im Normalfall die K.o.-Runde erreichen, einzig ManCity ist in der Gruppe stärker einzuschätzen. Für Borussia Dortmund könnte es hingegen äußerst knifflig werden. PSG wird wohl Favorit sein, der AC Mailand stand in der Vorsaison im Halbfinale und Newcastle United landete 22/23 in der Premier League vor dem FC Liverpool auf Rang vier - eine ausgeglichenere Gruppe dürfte es kaum geben. Für Union Berlin wird es ebenfalls schwierig, allerdings zeigte die Elf von Urs Fischer in den vergangenen Jahren bereits in der Bundesliga, dass sie immer für eine Überraschung gut ist.

Champions League 2023/24: Wann geht es mit der K.o.-Phase weiter? Achtelfinale: 14. Februar bis 13. März 2024

Viertelfinale: 9. April bis 17. April 2024

Halbfinale: 30. April bis 8. Mai 2024

Anzeige

Champions League 2023/24: Wann und wo findet das Finale statt? Austragungsort des Endspiels ist das altehrwürdige Wembley Stadium in der englischen Hauptstadt London, der Anpfiff erfolgt am 1. Juni 2024 um 21 Uhr deutscher Zeit.

Anzeige