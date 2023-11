Der Einstieg von Sir Jim Ratcliffe, der in den nächsten Tagen wohl für 1,3 Milliarden Pfund 25 Prozent der Anteile am englischen Top-Club übernehmen wird, könnte für den Verein laut "The Sun" ein böses Nachspiel haben.

Champions League im erweiterten Modus

Wenn beide Klubs in ihren jeweiligen Ligen auf einem Champions-League-Platz landen sollten, darf die Mannschaft, die besser abschneidet, an der europäischen Königsklasse teilnehmen, während die andere aus der Champions League verbannt wird - und möglicherweise auch noch aus der Europa League.

Belegt Nizza in der französischen Liga Platz vier, käme es für ManUnited demnach besonders bitter, sofern sie in ihrer Liga noch schlechter abschneiden. Da die Gefahr besteht, dass die Franzosen in den Playoffs für die Champions League verlieren und dadurch in die Europa League abrutschen könnte, dürften die "Red Devils" auch an diesem Wettbewerb nicht teilnehmen.

In diesem Fall bestünde Uniteds einzige Chance, international zu spielen, darin, den ELF-Cup zu gewinnen oder den siebten Platz zu belegen und zu hoffen, dass sich der ELF-Cup-Gewinner bereits für Europa qualifiziert hat. In diesem Fall würde der Platz in der Conference League an die "Reds" zurückfallen.

Ab der kommenden Saison wird die Champions League in einem erweiterten Modus ausgetragen. Die französischen Erstligisten erhalten drei automatische Plätze, während die Premier-League-Mannschaften fünf direkte Plätze erhalten.

Derzeit belegt Manchester United Rang sechs in der Premier League.