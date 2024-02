Musiala: Emotionale Rückkehr nach Rom

Anzeige

Für Bayern Münchens Jungstar Jamal Musiala wird die Rückkehr nach Rom emotional. Vor drei Jahren erzielte der Nationalspieler beim 4:1 gegen Lazio im Stadio Olimpico das zwischenzeitliche 2:0 - für Musiala war es nicht nur sein erster Treffer in der Champions League, er kürte sich damals mit 17 Jahren auch zum jüngsten Torschützen des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Königsklasse. Ein Rekord, der nach wie vor Bestand hat.

"Es war ein richtig cooles Spiel für mich, ich hatte sehr viel Spaß und konnte mein erstes Champions-League-Tor schießen. Es war ein K.o.-Spiel, bis dahin sicher eines der wichtigsten Spiele, die ich gemacht habe", erinnert sich Musiala auf der Vereinsseite an jenes Achtelfinal-Hinspiel am 23. Februar 2021.

Entsprechend freut sich der Nationalspieler nun auch auf die Partie am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Lazio. "Spiele in der Champions League sind immer etwas Besonderes. Ich freue mich sehr auf die Atmosphäre und habe schon viel darüber gehört", sagte Musiala vor seinem 31. Einsatz in der Königsklasse (4 Tore). Vor drei Jahren hatte das Spiel in Rom wegen der Corona-Pandemie vor leeren Rängen stattgefunden.

Nach dem jüngsten Rückschlag in der Bundesliga hofft Musiala in der Champions League auf einen Aufwärtstrend der Münchner und fordert deshalb, "dass wir in jedem Spiel unseren Fokus auf 100 Prozent haben müssen. Es wird wichtig sein, dass unser Energielevel auf dem Maximum ist. Dann wollen wir so weit wie möglich kommen", betonte der 20-Jährige.

Der FC Bayern müsse bei Lazio, so Musiala weiter, "auf unsere Abläufe vertrauen, in die Eins-gegen-eins-Situationen gehen, Doppelpässe suchen. Wenn ein Gegner tief verteidigt, gibt es nicht so viele einfache Lösungen, da müssen wir kreativ sein."