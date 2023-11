Nach Einzug ins Achtelfinale: BVB will Gruppensieg

Anzeige

Borussia Dortmund peilt nach dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League auch den Sieg in der Gruppe F an. "Das ist das Ziel. Es kann schon einen Unterschied machen, ob man Erster oder Zweiter wird", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl mit Blick auf einen möglicherweise leichteren Gegner in der ersten K.o.-Runde.

Nach dem 3:1 (1:1) bei der AC Mailand genügt dem BVB im Heimspiel gegen Paris St. Germain am 13. Dezember schon ein Punkt für den ersten Platz. "Ich kann allen versprechen, dass wir auch das letzte Spiel gewinnen wollen", sagte Terzic.

Newcastle United und Mailand (beide 5 Punkte) müssen auf einen Dortmunder Sieg gegen Paris (7) hoffen, um noch ins Achtelfinale einziehen zu können.