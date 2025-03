Nach Wirtz-Ausfall: Xhaka und Tapsoba zurück im Training

Florian Wirtz fällt aus - dafür kann Bayer Leverkusen im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Bayern München wohl auf Granit Xhaka und Edmond Tapsoba setzen. Das Duo, das im Bundesliga-Spiel gegen Werder Bremen (0:2) am Samstag angeschlagen ausgewechselt worden war, absolvierte das Abschlusstraining vor der Partie am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video). Dazu meldete sich am Montag der zuletzt erkrankte Nationalspieler Robert Andrich zurück.

Es gebe noch "fragliche Spieler", eine Entscheidung solle am Spieltag getroffen werden, sagte Trainer Xabi Alonso, ohne Namen zu nennen. Der Wirtz-Ausfall soll der Werkself nach dem 0:3 im Hinspiel in München jedenfalls einen "Extra-Boost" geben. "Es ist ein guter Moment, um zu zeigen, dass wir eine komplette Mannschaft sind", sagte der Spanier. Das Ziel sei, auch für den verletzten Jungstar zu gewinnen, "damit er noch einmal Champions League spielen kann in dieser Saison".

Wirtz musste kurz nach seiner Einwechslung gegen Bremen nach einem Foul von Mitchell Weiser den Platz wieder verlassen. Laut Klubangaben fällt der 21-Jährige mit einer Innenbandverletzung im rechten Sprunggelenk "mehrere Wochen" aus. Es gebe "keinen größeren Test, als morgen ohne Flo zu spielen", sagte Alonso.

Der Bayer-Coach ließ offen, ob er anders als in München mit einem echten Mittelstürmer beginnen wird. Patrik Schick und Victor Boniface gelten als Alternativen für die Startelf. Zudem ist noch unklar, ob Matej Kovar, der im Hinspiel patzte, erneut den Vorzug im Tor vor Kapitän Lukas Hradecky erhält.

Um das "Wunder" in Leverkusen möglich zu machen, müssten Spieler und Fans "von der ersten Sekunde daran glauben", forderte Alonso, der im Finale 2005 mit dem FC Liverpool gegen die AC Mailand das vielleicht größte Königsklassen-Comeback der Geschichte hingelegt und in weniger als zehn Minuten einen 0:3-Rückstand wettgemacht hatte. Es sei eine Chance, "die wir vielleicht nicht noch einmal bekommen in unserer Karriere". Die Situation sei zwar "schwierig", aber daraus entstehe "ab und zu etwas Episches".