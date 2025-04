Norweger Eskas leitet BVB-Spiel in Barcelona

Gutes Omen für den BVB? Der Norweger Espen Eskas leitet das Viertelfinal-Hinspiel von Borussia Dortmund in der Champions League beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) - und pfeift die Westfalen damit schon zum zweiten Mal in dieser Königsklassen-Saison. Beim Auswärtssieg bei Sporting Lissabon (3:0) im Play-off-Hinspiel hatte der BVB mit dem 36-Jährigen gute Erfahrungen gemacht.

Für den Referee wird es bereits das siebte Champions-League-Spiel in dieser Spielzeit. Der BVB will sich im Olympiastadion von Barcelona eine gute Ausgangslage für das Rückspiel am 15. April im Signal Iduna Park verschaffen - gegen die Mannschaft von Trainer Hansi Flick steht der Vorjahresfinalist aber vor einer schweren Aufgabe.