PSV Eindhoven vs. BVB: Übertragung der Champions League live im TV, Livestream und im Liveticker

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf PSV Eindhoven. So verfolgt ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker.

Mit dem BVB greift nach RB Leipzig und dem FC Bayern auch die letzte deutsche Mannschaft ins Achtelfinale der Champions League ein. Folgt nach den Niederlagen für die "Roten Bullen" und den deutschen Rekordmeister endlich der erste deutsche Erfolg?

In der Bundesliga verpasste es das Team von Edin Terzic sich eine gehörige Portion Selbstvertrauen zu holen. Gegen den VfL Wolfsburg kam der letztjährige Vizemeister nicht über eine 1:1-Unentschieden hinaus.

Zudem fällt bei einem Blick auf die Tabelle in der Eredivisie, dass die PSV aus Eindhoven in dieser Saison eine absolute Top-Truppe auf den Platz stellt. Die Mannschaft von Ex-BVB-Coach Peter Bosz verlor in der heimischen Liga noch keine Partie, gewann von 22 Spielen ganze 20. Auch in der Gruppenphase der Champions League gingen die Niederländer in einer Gruppe mit dem FC Arsenal, RC Lens und dem FC Sevilla nur einmal als Verlierer vom Platz.

Der BVB sollte Eindhoven also keineesfalls "auf die leichte Schulter" nehmen. ran versorgt Euch mit allen Informationen zur Übertragung des Hinspiels im Achtelfinale der Champions League.