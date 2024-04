"Alles möglich": Hainer zuversichtlich

Anzeige

Präsident Herbert Hainer blickt mit großer Zuversicht auf das Viertelfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen den FC Arsenal. "Gemeinsam mit den Fans ist alles möglich", sagte Hainer der Mediengruppe Münchner Merkur/tz (Dienstagausgabe) und forderte: "Wir müssen alles bündeln für das große Ziel: Halbfinale!"

Dort stand der deutsche Fußball-Rekordmeister zuletzt vor dem Triple-Triumph 2020. Hainer hält wie damals auch in diesem Jahr sogar den Final-Einzug für realistisch. "In der Form vom Hinspiel gegen Arsenal traue ich es der Mannschaft zu! Wir sind der FC Bayern", sagte er. Das 2:2 in London habe bewiesen, "was möglich ist, wenn alle alles abrufen", meinte Hainer.

Der Präsident schwärmte außerdem erneut von Leverkusens Meistertrainer Xabi Alonso, der "jedem Verein dieser Welt gut zu Gesicht stehen" würde. Er sei aber "nicht enttäuscht" gewesen, dass Alonso nicht nach München kommen wollte, "weil er ja nie gesagt hatte, dass er von Leverkusen weggeht. Jetzt wird behauptet: Xabi Alonso hat dem FC Bayern abgesagt. Dabei hatte er lediglich bekannt gegeben, dass er seinen Vertrag in Leverkusen erfüllt."

Zur bislang ergebnislosen Suche der Münchner nach einem Nachfolger für Thomas Tuchel meinte Hainer: "Wir brauchen einen Trainer, der zu uns passt. Der die hohen Ansprüche, die wir an uns haben, mitgehen und erfüllen will. Das ist das Entscheidende."