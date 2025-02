"Das stinkt": Außenseiterrolle für Bayern eine Extra-Motivation

Die vermeintliche Außenseiterrolle im Achtelfinale der Champions League gegen Bayer Leverkusen löst beim FC Bayern eine Jetzt-erst-recht-Haltung aus. "Wissen Sie, was mich optimistisch macht?", fragte Karl-Heinz Rummenigge die Journalisten am Rande der Premiere der Prime-Video-Dokumentation "Thomas Müller – Einer wie keiner" in München: "Dass alle Bayer Leverkusen zum Favoriten erklärt haben. Ich kenne unsere Mannschaft. Das stinkt unserer Mannschaft bis zum Gehtnichtmehr."

Der Fußball-Rekordmeister empfängt den Double-Gewinner aus Leverkusen am kommenden Mittwoch (21 Uhr/DAZN) zum ersten Aufeinandertreffen, in der Woche darauf steht in der BayArena das Rückspiel an.

Rummenigge erwartet, "dass unsere Mannschaft mit Vollgas und dann mit elf Mann spielt". Der langjährige Vorstandschef und heutige Aufsichtsrat des FC Bayern verwies damit nochmal auf das Duell mit Bayer im DFB-Pokal, als die Werkself nach einer frühen Roten Karte gegen Manuel Neuer lange in Überzahl gespielt hatte und letztlich weitergekommen war.

Das "Finale dahoam" in der heimischen Allianz Arena wäre "natürlich ein Traum", sagte Uli Hoeneß. Dafür müsse die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany aber "besser spielen als zuletzt". Erst der 4:0-Erfolg am Sonntag über Eintracht Frankfurt hat dem Ehrenpräsidenten der Münchner wieder den Glauben daran zurückgebracht.

"Das war der FC Bayern, den ich mir vorstelle und der auch in der Lage ist, jede Mannschaft der Welt zu schlagen", sagte Hoeneß: "Bis zum Samstagnachmittag habe ich die Hoffnung auf das Champions-League-Finale nicht gehabt, seit Sonntagabend ist die aber größer geworden."