"Ich bin sehr stolz": Karl schreibt Geschichte

Bayern Münchens Supertalent Lennart Karl hat erneut Champions-League-Geschichte geschrieben. Mit 17 Jahren und 290 Tagen ist Karl der jüngste Spieler in der Königsklasse, der in drei aufeinanderfolgenden Partien getroffen hat. Bisher hatte Superstar Kylian Mbappé, der inzwischen bei Real Madrid spielt, den Rekord gehalten (18 Jahre und 113 Tage).

"Mit 17 in der Champions League ist schon sehr besonders für mich. Ich bin einfach stolz auf mich, auf die Mannschaft. Deshalb hat heute alles gepasst", sagte Karl bei DAZN glücklich.

Karl sorgte am Dienstagabend beim 3:1 (0:0) gegen Sporting Lissabon für das zwischenzeitliche 2:1 (69.). Zuvor hatte er gegen den FC Brügge und beim FC Arsenal jeweils einen Treffer erzielt. Schon da hatte er eine Bestmarke geknackt.

"Ich habe in letzter Zeit viel mehr meinen rechten Fuß trainiert. Deswegen hat sich das gelohnt. Perfekter Kontakt mit links, dann mit rechts abgeschlossen", schilderte er sein Tor gegen Sporting.

Bei seiner Auswechslung in der 77. Minute gegen Sporting war Karl von den 75.000 Fans mit tosendem Applaus gefeiert worden. Von der UEFA wurde er sogar zum "Man of the match" gekürt. In bislang 20 Pflichtspielen für den Rekordmeister hat der dribbelstarke Offensivspieler fünf Tore erzielt.

Inzwischen gilt der Jungstar, der zuletzt in der U21 debütiert und auch dort gleich drei Treffer erzielt hatte, sogar als Kandidat für eine WM-Nominierung. Ob er nach so einer Partie eine Nachricht von Bundestrainer Julian Nagelsmann erwarte? "Das glaube ich noch nicht, nein", sagte Karl und richtete viel lieber den Blick voraus: "Wir können uns immer steigern. Hart arbeiten, weiter geht's."