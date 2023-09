Anzeige

Bundesligist Union Berlin trifft zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League auf Real Madrid. Wer überträgt das Spiel heute live im TV und Livestream und wo gibt’s einen Liveticker zur Champions League? ran liefert Antworten.

Nach der überragenden Vorsaison kommt für Union Berlin nun mit der erstmaligen Teilnahme an der Champions-League-Gruppenphase die Belohnung.

Und diese könnte mit dem Duell direkt zum Auftakt mit Real Madrid kaum größer sein. Die Köpenicker, bis vor einigen Jahren noch in der 2. Bundesliga, treffen im umgebauten Bernabeu-Stadion auf die "Königlichen".

Die Generalprobe für das Spiel in Madrid ging für Union Berlin allerdings zuletzt in der Bundesliga in die Hose. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer verlor mit 1:2 beim VfL Wolfsburg. Nationalspieler Robin Gosens konnte in der 28. Minute nur das zwischenzeitlichen 1:1 für die "Eisernen" erzielen.

Für den spanischen Tabellenführer Real Madrid lief es hingegen zuletzt deutlich besser. Die Mannschaft von Ex-Bayern-Coach Carlo Ancelotti konnte alle fünf bisherigen La-Liga-Spiele gewinnen.