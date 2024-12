Reds siegen weiter: Liverpool kurz vor Achtelfinaleinzug

Der FC Liverpool hat seinen beeindruckenden Lauf in der Champions League fortgesetzt und steht dicht vor dem direkten Erreichen des Achtelfinals. Beim hart erkämpften 1:0 (0:0) beim FC Girona feierte der Tabellenführer den sechsten Sieg im sechsten Spiel in der Königsklasse. Noch am laufenden Spieltag kann der Einzug in die Runde der besten 16 Mannschaften feststehen.