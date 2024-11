Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart: Champions League live im TV, Livestream und Ticker

Die Schwaben stehen in der Königsklasse mit dem Rücken zur Wand. Am fünften Spieltag reist Stuttgart nach Belgrad. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

Roter Stern Belgrad vs. VfB Stuttgart: Übersicht zur Übertragung

VfB Stuttgart vs. Sparta Prag heute live im TV, Stream und Ticker: Wann ist Anstoß?

Das VfB-Märchen in der Champions League bleibt bislang aus. Es ist Halbzeit in der neuartigen Ligaphase und die Stuttgarter stehen mit vier Zählern aus vier Spielen auf Platz 27. Damit wäre Stand jetzt das Abenteuer der Hoeneß-Auswahl in der Königsklasse beendet.

Während das punktlose RB Leipzig vor der Partie beim Inter Mailand auf ein kleines Wunder hoffen muss, stehen die Chancen für die Schwaben besser. Bevor Paris Saint-Germain zum Abschluss zum VfB reist, dürfte der Bundesligist die Spiele gegen Roter Stern Belgrad, Young Boys Bern und Slovan Bratislava als Favorit bestreiten.

Die erste Hürde muss in Serbien genommen werden. Der Vizemeister reist mit Rückenwind zum dortigen Tabellenführer: Am Wochenende gelang Stuttgart trotz einer langen Verletztenliste mit einem 2:0-Erfolg gegen Bochum der erste Dreier nach zuvor drei sieglosen Partien. So kletterten die Stuttgarter immerhin auf den neunten Rang.