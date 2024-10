Stade Brest vs. Bayer Leverkusen heute live: Champions League im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Champions League trifft Bayer Leverkusen auf Stade Brest. Beide Mannschaften konnten ihre ersten beiden Partien in der Königsklasse gewinnen. Wer überträgt live im TV und Stream und wo gibt es einen Ticker?

Die bisherige Saison in der Champions League läuft für Bayer Leverkusen nach Plan. Die ersten beiden Partien konnte der amtierende deutschen Meister für sich entscheiden (4:0 gegen Feyenoord Rotterdam und 1:0 gegen die AC Milan).

Gegen Stade Brest soll für die "Werkself" nun der nächste Erfolg her. Zwar geht die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso als klarer Favorit in die Partie, die Auftritte von Stade Brest in der laufenden Saison in der "Königsklasse" dürften jedoch Eindruck hinterlassen haben.

Die Franzosen gewannen ebenfalls ihre ersten beiden Spiele. Gegen Sturm Graz mit 2:1, RB Salzburg holte sich gegen das Team aus der Bretagne eine 0:4-Packung ab.

In der heimischen Ligue 1 hat das Team hingegen ein paar mehr Probleme. Nach acht Spielen steht Brest dort mit zehn Punkten auf Rang elf.