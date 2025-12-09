Ter Stegen erstmals wieder im Barca-Kader

Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen steht in der Champions League erstmals nach seiner Verletzungspause wieder im Kader des FC Barcelona. Der 33-Jährige habe "grünes Licht" von der medizinischen Abteilung erhalten, teilten die Katalanen vor der Partie gegen Eintracht Frankfurt am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video) im Camp Nou mit.

Trainer Hansi Flick hatte die Rückkehr des Torhüters bereits am Montag bei der Pressekonferenz angedeutet. Der deutsche Coach betonte jedoch auch: Für ihn sei "ganz klar", dass Joan García trotz der Rückkehr die Nummer eins bleibe.

Seine bislang letzte Partie hatte ter Stegen für Deutschland im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni bestritten. Bei Barcelona hatte er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten gestanden.

Die spanische La Liga hatte ter Stegen nach seiner Rücken-Operation im Juli als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete. Vor der Saison war ihm der Status als Nummer eins infolge eines Streits rund um die prognostizierte Ausfallzeit aberkannt worden.

Im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 im deutschen Tor zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter nicht unwahrscheinlich. Laut Bundestrainer Julian Nagelsmann sind regelmäßige Einsätze die Grundvoraussetzung für eine Nominierung.