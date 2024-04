Tuchels Bayern vor "großem Test" - Vorteil Erfahrung

Anzeige

Thomas Tuchel sieht den FC Bayern im Champions-League-Kracher beim FC Arsenal vor einem "großen Test" - und eine ebenso große Chance. "Wir wissen um unsere Stärken und wie wir ihnen weh tun wollen", sagte der Trainer vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League (21.00 Uhr/Prime Video) in London.

Tuchel sieht seine Elf in Sachen Erfahrung in der Königsklasse im Vorteil. Und: "Es ist ein anderer Fußball in Europa als in der Premier League." Dort sei Spitzenreiter Arsenal das aktuell beste Team. "Mannschaft und Trainer bilden eine Einheit, das sieht man in jedem Spiel. Sie dominieren die schwierigste Liga der Welt, das spricht für sich", warnte Tuchel.

In erster Linie spielten die Bayern, die sich zuletzt gegen Dortmund (0:2) und in Heidenheim (2:3) in einer jämmerlichen Verfassung gezeigt hatten, "gegen uns selber. Es gilt, das beste Gesicht von uns zu zeigen, dann sind wir auf höchstem Niveau konkurrenzfähig." Wichtig dabei sei laut Tuchel: "Wir müssen in unserer Fähigkeit zu leiden zwei Schippen drauf legen."

Was es sonst noch brauche? "Matchglück, Tagesform, ein, zwei Schiedsrichter-Entscheidungen, eine absolute Topleistung und das Quäntchen Glück", zählte Tuchel auf: "Wir werden versuchen, es auf unsere Seite zu ziehen."

Leroy Sane ergänzte, es gehe auch darum, die "Energie ins Spiel reinzubringen, die uns in gewissen Spielen gefehlt hat". Im Team habe sich "sehr viel Frust" aufgestaut, "weil wir eine so hohe Qualität haben, diese aber ärgerlicherweise nicht die ganze Zeit zeigen können".