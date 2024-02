Unruhe bei Bayerns Gegner: Lazio-Coach kritisiert Klubchef

Anzeige

Unruhe bei Bayern Münchens Champions-League-Gegner Lazio Rom: Trainer Maurizio Sarri hat den Klubchef Claudio Lotito für die Transferstrategie kritisiert. "Wenn ich nach Spieler A fragte, ließen sie mich zwischen C und D entscheiden. Es war nicht ich, der auf dem Transfermarkt entschieden hat. Jetzt ist es an der Zeit, dass jeder seine Verantwortung übernimmt, denn die Mannschaft ist nicht ausreichend besetzt, um in vier Wettbewerben mitzuspielen", sagte der 65-Jährige.

Lazio gastiert in der kommenden Woche zum Achtelfinal-Rückspiel beim FC Bayern. Das Hinspiel hatten die Italiener 1:0 gewonnen. Die Kritik Sarris kam bei vielen Fans nun nicht gut an: In den Sozialen Medien wurde seine Ablösung gefordert.

In der Serie A steht Lazio nur auf dem achten Platz und hat bereits acht Punkte Rückstand auf Rang vier, der zur erneuten Teilnahme an der Königsklasse berechtigen würde.