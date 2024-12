VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern heute live: Champions League im TV, Livestream und Ticker

Der VfB Stuttgart empfängt in der sechsten Partie der diesjährigen Champions-League-Saison den Schweizer Meister Young Boys Bern. So seid ihr live im TV, Stream und Ticker dabei.

Am drittletzten Spieltag der Ligaphase in der UEFA Champions League steht der VfB Stuttgart am Mittwochabend unter Zugzwang.

Der Bundesligist muss gegen das Schlusslicht Young Boys Bern fast schon zwingend gewinnen, um sich weiter berechtigte Hoffnungen auf ein Erreichen der K.o.-Phase in der Königsklasse zu machen.

Mit vier Punkten nach fünf Partien lief die internationale Saison für die Schwaben bislang nämlich nicht unbedingt wunschgemäß. Zuletzt gab es am fünften Spieltag eine komplett unerwartete 1:5-Klatsche beim serbischen Meister Roter Stern Belgrad. Damit lag der VfB vor Beginn des sechsten Spieltages nur auf Rang 27.

Um also noch unter die besten 24 Mannschaften zu kommen, und damit auch im Frühjahr 2025 noch international zu spielen, müssen also gegen Young Boys Bern drei Punkte her.