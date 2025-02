Wegen Ballon-d'Or-Eklat: City-Fans mit Häme für Vinicius

Die Fans von Manchester City haben mit einer Stichelei gegen Real Madrids Vinicius Junior mit Blick auf den Ballon-d'Or-Eklat für Aufsehen gesorgt. Beim Play-off-Hinspiel der Champions League am Dienstag präsentierten die Anhänger der Engländer ein großes Banner mit einem Foto, auf dem der spanische Europameister Rodri den Goldenen Ball bei der Verleihung küsst. Daneben stand eine Botschaft, mit der sich die Fans wohl über Vinicius lustig machten.

"Stop Crying Your Heart Out", hieß es in Anlehnung an den gleichnamigen Song der britischen Band Oasis. Also: "Hör auf, so herzzerreißend zu weinen." Zudem pfiffen die Fans in Manchester Vinicius zu Beginn der Partie bei jeder Ballberührung aus.

Den Ballon d'Or hatte Ende Oktober Rodri gewonnen, was vonseiten Reals zu einem Eklat geführt hatte. Der spanische Rekordmeister hatte die Veranstaltung damals kurzfristig boykottiert, nachdem offenbar durchgesickert war, dass weder Vinicius noch ein anderer Real-Profi Sieger sein würde.

In der vergangenen Saison hatten die Madrilenen neben der spanischen Meisterschaft auch die Champions League gewonnen. Im Dezember wurde Vinicius dann als FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet.