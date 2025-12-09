Woltemade über Deutschland-Rückkehr: "Schaue nur auf mich"

Nick Woltemade fiebert seinem ersten Champions-League-Spiel auf deutschem Boden mit großer Vorfreude entgegen. "Es ist sehr schön, ich freue mich sehr nach Deutschland zu kommen", sagte der gut gelaunte Angreifer von Newcastle United vor der Partie bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) - und fügte ambitioniert an: "Mit meinen alten Teams lief es hier nicht so. Ich freue mich darauf, morgen zu gewinnen."

Mit dem Premier-League-Klub will der deutsche Nationalstürmer in Leverkusen den wohl entscheidenden Schritt Richtung K.o.-Phase machen. Dass in Deutschland ein besonderer Druck auf ihm lastet, stört den 23-Jährige nicht. "Ich schaue nur auf mich selbst. Das hilft mir am besten", sagte Woltemade, der sich in Newcastle schon gut integriert hat und sich "wie zu Hause fühlt".

Sein Trainer Eddie Howe lobte Woltemade in den höchsten Tönen. "Er macht es brillant. Er ist eine tolle Person, ein toller Charakter", sagte Howe, der dem gebürtigen Bremer einen "britischen Humor" attestierte und sportlich hinzufügte: "Es wird noch so viel von ihm kommen."

Das hofft auch Woltemade, der "sehr glücklich" in Newcastle ist und seine eigene Entwicklung als "verrückt" beschrieb: "Ich habe mir auch ein bisschen Credit erspielt, dass man nicht mehr sagt: 'Das ist nur eine Eintagsfliege von ihm.'" Und seine Ambitionen für Mittwoch? "Ich hoffe, dass ich ein Tor schieße", sagte Woltemade.