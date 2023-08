Anzeige

Mit Eintracht Frankfurt wird in der Saison 2023/24 ein deutsches Team an der Conference League teilnehmen. Auf welche Gruppengegner trifft der Bundesligist? Wie ist der Modus? ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen.

In der Saison 2023/24 wird Eintracht Frankfurt in der Conference League an den Start gehen. Allerdings muss sich der Verein erst über die Playoffs für die Gruppenphase qualifizieren.