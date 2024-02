Conference League 2023/24 live im Free-TV, Livestream und Liveticker: Übertragung der Achtelfinals

Anzeige

Die Achtelfinal-Paarungen der UEFA Europa Conference League sind fix. Wer spielt gegen wen? Wann finden die Partien statt? Wer überträgt live?

In der Saison 2023/24 ging Eintracht Frankfurt in der Conference League an den Start und war damit der dritte deutsche Starter nach Union Berlin und dem 1. FC Köln in den vorherigen Spielzeiten.

Die Gruppe beendete Eintracht Frankfurt auf Platz zwei. Damit stand für die Hessen der Umweg über die Playoffs an.

Dort ging es gegen einen Gruppendritten aus der Europa League: Union Saint-Gilloise. Nach einem 2:2 im Hinspiel unterlag die SGE in der zweiten Partie mit 1:2 und schied aus.