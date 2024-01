Anzeige

Mit Eintracht Frankfurt wird in der Saison 2023/24 ein deutsches Team an der Conference League teilnehmen. Die Gruppenphase wurde überstanden, nun geht's in der Zwischenrunde weiter. ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen.

In der Saison 2023/24 geht Eintracht Frankfurt in der Conference League an den Start, ist damit der dritte deutsche Starter nach Union Berlin und dem 1. FC Köln in den vorigen Spielzeiten.