Mit Eintracht Frankfurt wird in der Saison 2023/24 ein deutsches Team an der Conference League teilnehmen. Auf welche Gruppengegner trifft der Bundesligist? Wie ist der Modus? Wer überträgt das Duell der Eintracht gegen Sofia? ran versorgt euch mit den wichtigsten Informationen.

In der Saison 2023/24 wird Eintracht Frankfurt in der Conference League an den Start gehen. Allerdings muss sich der Verein erst über die Playoffs für die Gruppenphase qualifizieren.