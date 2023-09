Personell kann Toppmöller am Donnerstagabend nahezu aus dem vollen Schöpfen, einzig Kristijan Jakic steht aufgrund von Knieproblemen nicht zur Verfügung. Ob Sebastian Rode einsatzfähig ist, wird sich erst kurz vor der Partie entscheiden. Sollte er spielen können, stellte ihm sein Trainer auch direkt eine Startelf-Nominierung in Aussicht.

"Die Bedeutung der Partie ist uns bewusst. Wir wollen das Spiel unbedingt gewinnen und mit einem Sieg in die Gruppenhase starten. Es ist wichtig, dass man mit dem gewissen Respekt und auch Demut an Sache herangeht. Wir wissen, dass wir der klare Favorit sind und wollen dieser Rolle gerecht werden", machte Trainer Dino Toppmöller auf der Pressekonferenz im Vorfeld klar.

Mit dem siebten Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison qualifizierte sich Eintracht Frankfurt für die Conference League und trifft dort zum Auftakt auf den FC Aberdeen. Anpfiff der Partie ist am Donnerstag, 21. September, um 18:45 Uhr im Deutsche Bank Park ( im Liveticker auf ran.de und in der ran-App ).

Eintracht Frankfurt - Aberdeen live: Wird die Conference League im Free-TV übertragen?

Durchaus möglich, aber definitiv nicht am 1. Spieltag. RTL hat sowohl die Rechte an der Conference League als auch an der Europa League und zeigt lediglich eine Partie eines deutschen Vertreters aus einem der beiden Wettbewerbe im frei empfangbaren Fernsehen. Am Donnerstag läuft daher SC Freiburg vs. Olympiakos Piräus im Free-TV.